Britse premier Johnson annuleert werkbezoek nadat familielid positieve coronatest aflegt

Na slakken en kevers nu ook kikker­soort vernoemd naar klimaatac­ti­vis­te Greta Thunberg

Er is opnieuw een diersoort die de naam van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (19) zal dragen. Deze keer gaat het niet om een slak of een kever, maar wel om een nieuwe kikkersoort. Wetenschappers ontdekten het diertje voor het eerst in een regenwoud in het Centraal-Amerikaanse land Panama. De kikker draagt de Latijnse naam ‘Pristimantis gretathunbergae’, maar is ook bekend als de ‘Greta Thunberg Rainfrog’.

