Britse premier Boris Johnson viert brexitdeal als overwinning

CALIFORNIË Na 32 jaar doorbraak in ontvoe­rings­zaak: gedetineer­de beticht van moord op Michaela (9)

14:13 De ontvoering van een negenjarig meisje in Californië lijkt na 32 jaar opgelost. Een gedetineerde (59) is in zijn cel opgepakt en is maandag aangehouden voor de ontvoering en het vermoorden van Michaela Garecht. Haar lichaam is nooit teruggevonden. De ontvoerder zit een gevangenisstraf uit voor de moord op een vrouw in 1989.