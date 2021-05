"Britse premier Boris Johnson trouwt in juli volgend jaar"

Britse premier Johnson veront­schul­digt zich voor geweld in Noord-Ier­land in 1971

12 mei Zo'n vijftig jaar nadat tien mensen de dood vonden in Ballymurphy, in het Noord-Ierland-conflict, heeft de Britse premier Boris Johnson wich woensdag in naam van de Britse regering voor de gebeurtenissen verontschuldigd. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Noord-Ierse leiders. De Britse regering wil zich volgens premier Johnson inzetten voor verzoening en vooruitgang in het Noord-Ierse vredesproces. Dat blijkt uit een verklaring vanuit Downing Street.