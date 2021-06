Britse premier Boris Johnson stelt opheffing coronamaatregelen uit tot 19 juli

LIVE. Boris Johnson stelt opheffing coronamaat­re­ge­len in UK met maand uit - Pfizer/BioNTech effectie­ver tegen Del­ta-variant dan AstraZene­ca

19:23 Nu meer dan 8 op de 10 kwetsbare personen (65-plussers en risicopatiënten jonger dan 65 jaar) minsten één prik hebben gekregen en we ruim onder de vooropgestelde drempel van 500 bedden op intensieve zorg zitten, zijn afgelopen week tientallen versoepelingen ingegaan. Om de zomer in goede banen te leiden, gaf premier Alexander De Croo (Open Vld) vorige week wel nog tien basisregels mee. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.