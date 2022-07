Britse premier Boris Johnson neemt afscheid: “Hasta la vista, baby”

Belgische automobi­list (76) veronge­lukt in Zwitser­land

Een Belgische automobilist is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeval in Val d'Anniviers, in het Zwitserse kanton Wallis. De 76-jarige man vloog in de namiddag uit de bocht en ging meermaals over de kop. De auto donderde verscheidene meters naar beneden en kwam op het gazon van een woning tot stilstand.

