Britse postbodes gaan weer staken voor meer loon

Truss "vastbera­den" om problemen met het Noord-Ier­se protocol aan te pakken

De kersverse Britse premier Liz Truss is "vastberaden" om te werken met "alle partijen rond de tafel" teneinde de crisis over de status van Noord-Ierland na de brexit op te lossen. Dat heeft Truss vandaag gezegd tijdens haar eerste parlementair vragenuur in het Britse Lagerhuis. Die kwestie heeft geleid tot een politieke impasse in Noord-Ierland zelf, maar ook tot een impasse met de Europese Unie.

14:39