Britse politieagent opgepakt na verdwijning van 33-jarige vrouw in Londen

Consterna­tie in Frankrijk: onbekende man steekt vrouw in brand op bus in voorstad Parijs

17:23 Een 54-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt op een bus in een voorstad van Parijs nadat een man haar besprenkelde met een ontvlambare vloeistof en haar vervolgens in brand stak. Ook de partner van de vrouw en de buschauffeur raakten gewond. De gerechtelijke politie van het departement Seine-Saint-Denis is een onderzoek gestart wegens poging tot moord. Ondertussen is een verdachte opgepakt.