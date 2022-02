Britse politie stuurt e-mail met vragen over partygate naar meer dan 50 betrokkenen

Democracy Index kwalifi­ceert België als ‘gebrekkige democratie’ democrati­sche systemen wereldwijd onder druk

Wereldwijd waren de democratische systemen ook in 2021 op hun retour, besluit de jaarlijkse Democracy Index van de Economist Intelligence Unit, de onderzoekstak van de uitgever van The Economist. Vorig jaar leefde 45,7 procent van de wereldbevolking in een land waar een soort van democratie de dienst uitmaakt, tegenover 49,4 procent in 2020. België staat binnen dat klassement nog altijd als een ‘gebrekkige democratie’ geboekstaafd, op de 36e plaats.

6:20