Britse politie pakt twee mannen op aan parlement die worden verdacht van voorbereiden terreuraanslag

Toestand in Italië gaat weer helemaal verkeerde kant op: nieuwe beelden tonen hoe mensen zuurstof krijgen in hun wagen op parking ziekenhuis

11:28 Het gaat weer helemaal de verkeerde kant op met het coronavirus in Italië. Hoewel het land tijdens de tweede coronagolf aanvankelijk gespaard leek te blijven van het ergste, is de situatie de jongste weken compleet uit de hand aan het lopen. Nieuwe beelden tonen onder meer hoe patiënten zuurstof krijgen in hun wagen op de parking van een overvol ziekenhuis in de stad Napels, de derde stad van het land.