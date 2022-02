Britse politie opnieuw in opspraak: vrouw bijna drie uur naakt in cel nadat ze weigert topje en hotpants aan te trekken

De Britse politie is opnieuw in opspraak gekomen. Een vrouw beweert dat ze bijna drie uur lang naakt in een koude cel moest zitten, na een onterechte arrestatie. Yvonne Farrell kreeg wel een topje en hotpants aangeboden, maar die outfit vond ze te vernederend. Omdat ze ten onrechte werd opgepakt, kreeg de vrouw naast excuses een schadevergoeding van 45.000 pond (54.000 euro).

Op 2 augustus 2018 dreigde de wagen van haar partner in Stevenage weggesleept te worden. Uit protest was Farrell dan maar in haar zomerjurk op het dak geklommen. Het verzoek van de politie om op eigen houtje naar beneden te komen, sloeg ze in de wind. Zes agenten trokken haar uiteindelijk hardhandig tegen de grond. “Ze spanden de handboeien enorm hard aan. Ik leed verschrikkelijk veel pijn, maar ondanks mijn smeekbedes deden ze niets aan de situatie”, klinkt het.

Omdat Farrell zo misnoegd was, weigerde ze in het politiekantoor haar naam te zeggen. Ze moest al haar kleren uittrekken en kreeg enkel een topje en hotpants in de plaats. “Ik ben een vijftigplusser en rastafari. Ze hadden mijn geloof moeten respecteren en mij gepaste kleding moeten geven. Hun excuus? Ze wisten niet wie ik was en misschien zou ik mezelf wel verwonden. Maar daarom hoef ik toch nog geen tienerkledij te dragen? Dat toont aan dat ze me wilden vernederen.”

“In de fout gegaan”

Farrell diende later klacht in tegen de manier waarop ze behandeld werd, maar die werd verworpen. Vervolgens riep ze de hulp in van Iain Gould, een advocaat die zich specialiseert in rechtszaken tegen de politie. En dat hielp blijkbaar: het korps bood haar excuses aan en ging akkoord met een schadevergoeding van maar liefst 54.000 euro.

“Ik ben het ermee eens dat je niet gearresteerd had hoeven te worden”, stelt politiechef Michelle Dunn. “We betreuren de verwondingen die je tijdens die interventie opgelopen hebt. We zijn in de fout gegaan en daarom bied ik mijn excuses aan.”

Verkrachtingsfantasieën

Eerder raakte bekend dat agenten van de Londense politie in chatsessies veel racistische, seksistische en homofobe uitspraken hadden gedaan en verkrachtingsfantasieën hadden gedeeld. Een journaliste van ‘The Times’ was op gesprekken gestoten van de politiedirectie in het district Charing Cross. Volgens het onafhankelijke politietoezicht ging het om geïsoleerde gevallen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel gaf vandaag in het parlement echter toe dat er binnen de Metropolitan Police een probleem is met de cultuur. Ze haalde ook een gebrek aan leiding aan.

Cressida Dick, de politiebaas van Londen, ligt al langer onder vuur. Vooral het lot van Sarah Everard beroerde de gemoederen. De 33-jarige vrouw werd in maart vorig jaar ontvoerd door ex-agent Wayne Couzens, toen ze onderweg was naar huis. Ze werd verkracht en uiteindelijk ook vermoord. Daarna kwamen nog meer zaken aan de oppervlakte waarbij politieagenten verdacht werden van verkrachting. Minister Patel verlengde in september 2021 wel het contract van Dick.

