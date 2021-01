Britse politie opent klopjacht op coronaontkenner die “oudere man uit het ziekenhuis probeerde te ontvoeren”

In het Verenigd Koninkrijk is de politie op zoek naar de 45-jarige Tobe Hayden Leigh. Leigh is naar verluidt een coronaontkenner die geprobeerd heeft om een familielid (een oudere man besmet met Covid-19) uit de spoedeisende dienst van een ziekenhuis te ontvoeren.

Leigh kwam in het vizier van de politie nadat hij zelf video’s en foto’s op sociale media had geplaatst van zijn bezoek aan het ziekenhuis in Redhill, een stad in Engeland. Daarop is te zien hoe hijzelf en enkele anderen het ziekenhuis binnengaan om een familielid te bezoeken. Ze droegen echter geen mondmaskers en zouden zich agressief hebben gedragen ten opzichte van het personeel, zo schrijft de politie in een verklaring.

Op een filmpje, verspreid via sociale media, is inderdaad te zien hoe Leigh samen met een groep mensen - vermoedelijk allemaal familieleden of vrienden van de zieke man in het ziekenhuis - een oude man loskoppelen van het beademingstoestel. “Als je het niet terug aanzet, zal hij sterven”, zo waarschuwt een arts. Hij probeert Leigh, die het incident filmt, nog uit te leggen dat het zieke familielid Covid-19 heeft waardoor hij moeilijk kan ademen. Tevergeefs. “Covid-19? Het is helemaal niet bewezen dat dat bestaat”, zo reageert de man achter de camera.

Nadat enkele bewakingsagenten zich ermee bemoeien, verlaat de groep (moeizaam) het ziekenhuis. Daarop plaatste Leigh de video die hij maakte online, waarop deze gretig gedeeld en bekeken werd. Ook door de politie.

Opsporingsbericht

Inmiddels werd er een opsporingsbericht gedeeld om Leigh te vinden. “Het ziekenhuispersoneel en andere gezondheidsmedewerkers doen hun uiterste best om goed te zorgen voor bijzonder zieke mensen, in extreem moeilijke omstandigheden. Dat ze zo behandeld worden, is onaanvaardbaar”, aldus politie-inspecteur Kimball Edey. “We moeten Hayden Leigh opsporen omdat hij een enorm risico vormt voor de volksgezondheid. Hij kwam in de directe nabijheid van een coronapatiënt. De kans bestaat dat hij het virus zelf heeft opgelopen.”

