Britse politie neemt voor ruim 130 miljoen euro bitcoins in beslag

Eén bitcoin is momenteel ongeveer 34.000 dollar (bijna 28.500 euro) waard. De munt stond in april nog op bijna 65.000 dollar (bijna 54.500 euro). Twee maanden geleden had het in beslag genomen bedrag dus bijna het dubbele kunnen zijn. De afdeling voor economische misdrijven van Scotland Yard kwam in actie nadat ze inlichtingen had gekregen over de overdracht van criminele activa. Het onderzoek gaat verder.