Britse politie heropent moordonderzoek twintig jaar na vondst kinderromp in Theems

UPDATE Schots jongetje (7) hele nacht vermist, nu veilig en wel teruggevon­den

20 september De politie in het zuidwesten van Schotland is de afgelopen nacht en ochtend druk in de weer geweest met de onrustwekkende verdwijning van een zevenjarig jongetje. Carson Shephard uit het dorp New Cumnock is nu veilig en wel teruggevonden, zo heeft de politie zonet via sociale media bekendgemaakt.