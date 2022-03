Britse politie deelt voorlopig twintig boetes uit vanwege ‘partygate’

Kremlin: “Geen reden voor gebruik van nucleaire wapens in oorlog Oekraïne”

Niemand in Rusland denkt eraan om nucleaire wapens te gebruiken in het kader van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov gezegd aan het Amerikaanse televisienetwerk ‘PBS’. Moskou gaat ervan uit dat de doelstellingen van de “speciale militaire operatie” (de manier waarop Rusland de inval in Oekraïne omschrijft, nvdr.) vervuld zullen worden. “Maar elke uitkomst van die operatie is natuurlijk geen reden voor het gebruik van nucleaire wapens”, zegt Peskov.

10:09