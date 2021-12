Britse politie biedt verontschuldigingen aan voor dood van ex-voetballer Dalian Atkinson

Dalian Atkinson, die in de jaren negentig voor Aston Villa speelde, overleed in augustus 2016 op 48-jarige leeftijd nadat hij in Telford meerdere keren was getaserd en twee keer tegen zijn hoofd was geschopt na een incident in de buurt van het huis van zijn vader.

“Geen excuus om bevoegdheden te misbruiken”

Afgelopen juni werd de 43-jarige politieagent Benjamin Monk veroordeeld tot acht jaar celstraf voor doodslag.

“Een politie-uniform geeft agenten geen immuniteit om illegaal te handelen of hun bevoegdheden te misbruiken”, schreef Pippa Mills, hoofd van de politie van West Mercia, in een brief aan de familie van het slachtoffer.

“Het gedrag van Ben Monk was in directe tegenspraak met de normen en de houding die van de politie worden verwacht, en bracht begrijpelijkerwijs een klap toe aan het vertrouwen van het publiek”, voegde zij eraan toe in de brief, die werd geciteerd door het nieuwsagentschap PA. Ze zei “diep bedroefd” te zijn en betuigde haar medeleven aan de familie van Dalian Atkinson.

Eerste veroordeling sinds 1986

De verdediging van Atkinson juicht de stap toe en hoopt dat deze zaak anderen in gelijkaardige situaties kan afschrikken en “degenen die de politie ter verantwoording roepen, zal aanmoedigen”.

Benjamin Monk is volgens de ngo INQUEST de eerste politieagent in functie die veroordeeld is voor moord of doodslag sinds 1986.

Afgelopen zomer bekritiseerde het controleorgaan van de Britse politie het “buitenproportioneel gebruik” van tasers tegen zwarte en kwetsbare mensen. Het riep de politiediensten op de manier waarop ze hun wapens gebruiken te veranderen omdat ze anders het risico lopen hun “legitimiteit” te verliezen.