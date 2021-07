Britse parlement stemt inentingsplicht voor personeel Engelse verzorgingstehuizen

Frankrijk verplicht vaccina­ties voor zorgperso­neel en eist vanaf augustus coronacer­ti­fi­caat bij horeca, winkelcen­tra en bij reizen

12 juli De Franse regering introduceert strengere regels rondom de coronavaccinaties. Zo zal het Covid-19-vaccin verplicht worden voor alle zorgmedewerkers en moeten inwoners (of toeristen) vanaf augustus een vaccinatiebewijs (of negatieve coronatest) kunnen voorleggen voordat ze een café of restaurant bezoeken. Dat kondigde president Macron aan tijdens een toespraak. Ook Griekenland zal zorgmedewerkers verplichten om zich te laten vaccineren.