Britse parlement noemt Taiwan voor het eerst onafhankelijk in officiële documenten

“Taiwan is al een onafhankelijk land, onder de naam van de Republiek China”, zo valt te lezen in het rapport over het Britse buitenlandse beleid in Oost-Azië. “Taiwan beschikt over alle vereisten om een onafhankelijke staat te zijn, waaronder een permanente bevolking, een afgebakend grondgebied, een regering en de mogelijkheid om betrekkingen aan te knopen met andere staten - het mist alleen grotere internationale erkenning.”

Tijdens zijn gesprek had hij het onder andere over mensenrechten in China. “Ik denk dat de Chinese overheid begrijpt dat het Verenigd Koninkrijk consequent is in het verdedigen van de mensenrechten. Ik zal dan ook blijven babbelen over deze kwesties”, aldus de Brit. In een reactie bekritiseerde de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken het rapport voor het “omdraaien van juist en fout en het verwarren van zwart en wit”.