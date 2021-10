Britse overlevenden aan het woord op proces over aanslagen Parijs, beschuldigden winden zich op

De voorbije dagen kwamen al vele Franse overlevenden van de aanslagen, of nabestaanden van slachtoffers aan het woord. Vrijdag was het dus aan Britse en Ierse overlevenden. Een van hen was David, een Ier met een rosse baard, die door zijn vriendin Katie werd bijgestaan. De man lijdt nog steeds chronische pijn nadat zijn "voet volledig stuk" geschoten is door een salvo van een kalasjnikov in de Bataclan. Met zachte stem vertelde hij dat hij die avond "gelukkig" was toen hij in Parijs aankwam voor het concert van rockgroep Eagles of Death Metal. "Maar die nacht hebben we het ergste gezien wat een mens kan aanrichten."



Het koppel realiseerde zich al snel dat de droge knallen die ze in de zaal hoorden afkomstig waren van automatische wapens. "We hebben elkaar gezegd dat we elkaar graag zien, en dat we gingen sterven", zei David. De man probeerde zijn vrouw te beschermen met zijn lichaam. Een kogel kwam in zijn voet terecht. "Na de salvo's was het kogel per kogel. Het leek erop dat de terroristen een voor een mensen executeerden. Ik rook de geur van poeder en hoorde gekerm."