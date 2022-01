Britse overheid waarschuwt voor gevaar cyberaanvallen om Oekraïne

De spanning tussen Rusland en het Westen over Oekraïne is de jongste tijd flink opgelopen. Rusland eist garanties dat het Oost-Europese land nooit kan toetreden tot de NAVO, maar die heeft het niet gekregen. Moskou heeft een grote legermacht naar de grens met Oekraïne gestuurd en in westerse hoofdsteden wordt gevreesd voor een invasie.

NotPetya-aanval

Het Britse NCSC zegt onderzoek te doen naar berichten over recente cyberincidenten in Oekraïne. Die zouden vergelijkbaar zijn met de manier waarop Rusland in het verleden heeft geopereerd. “Zoals bij de verwoestende NotPetya-aanval in 2017 en cyberaanvallen tegen Georgië.” De Britten denken dat Russische hackers daar verantwoordelijk voor waren. De gijzelsoftware NotPetya kon zich destijds verspreiden via automatische updates van een Oekraïens programma.