Britse overheid verdedigt controversiële migratieplannen na kritiek VN

Toen eerste minister Rishi Sunak het roer overnam, was een van zijn grootste beloften om de stijging van het aantal migranten die in bootjes het kanaal oversteken te stoppen. Hij wil hen verbieden om asiel of de Britse nationaliteit aan te vragen en zich permanent in Groot-Brittannië te vestigen. Bovendien moeten zowel de detentie van migranten als hun uitzetting makkelijker worden.

“Ernstig bezorgd”

"De Britten hebben er genoeg van", beweert binnenlandminister Suella Braverman in de krant de Daily Mail. "Het is niet racistisch om te zeggen dat we te veel illegale migranten hebben die misbruik maken van ons asielsysteem.”

Daarop volgde massaal kritiek van vluchtelingenorganisaties, die beweren dat het wetsvoorstel ingaat tegen het internationaal recht. En de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties ,Volker Türk, zegt "ernstig bezorgd te zijn". "Een dergelijk algemeen verbod zou in strijd zijn met de verplichtingen van het VK op het gebied van mensenrechten en vluchtelingenwetgeving.”

“Wreed beleid”

Maar het was vooral een tweet van ex-voetballer en populair schermgezicht Gary Lineker die veel stof deed opwaaien. Hij sprak gisteren van "een enorm wreed beleid tegen de meeste kwetsbare personen in een taal die niet veel verschilt van die gebruikt door Duitsland in de jaren dertig". Enkele conservatieve politici vragen nu dat de BBC sancties oplegt aan hun presentator.

In een interview met de BBC vandaag zegt Braverman, die eerder al controversiële uitspraken deed over migranten, dat ze "teleurgesteld" is in de vergelijking van Lineker. "Wij overtreden de wet niet", voegt ze toe op Sky News. "We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we gisteren hebben aangekondigd, voldoen aan onze internationale wettelijke verplichtingen.”