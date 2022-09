Britse overheid roept op om geen beertjes, plastic en boterhammen meer neer te leggen voor de Queen

Onduide­lijk­heid over arrestatie voor mogelijke aanslag­drei­ging tegen premier Rutte

In Nederland heeft een politieteam in Amsterdam vrijdagavond een man gearresteerd op verdenking van het plannen van een aanslag op de Nederlandse premier Mark Rutte. Dat meldt de krant De Telegraaf zondag op haar website. Al is er wel onduidelijkheid, want de politie bevestigt dat de verdenking tegen de man niet klopt.

11 september