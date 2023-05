“Britse oud-vicepremier Raab vertrekt ook uit Lagerhuis”

“Ik maak me de laatste jaren steeds meer zorgen over de druk die deze baan op mijn jonge gezin legt”, citeert de krant uit de brieven. “Ik zal al mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn kiezers blijven vervullen en alle steun bieden bij het voeren van campagnes, zodat we volgend jaar winnen. Ik weet zeker dat we dat kunnen onder leiding van de premier”.

De conservatieve politicus maakte vorige maand bekend op te stappen als vicepremier en minister van Justitie, nadat hij was beschuldigd van pestgedrag. Hij zei toen wel aan te blijven als lid van het Britse Lagerhuis.

Onafhankelijk onderzoek wees uit dat Raab zich misdragen heeft. In het rapport is te lezen dat hij zich op verschillende momenten en in verschillende hoge posities schuldig heeft gemaakt aan “onredelijk en aanhoudend agressief gedrag”, machtsmisbruik en een werkwijze die intimiderend gevonden kan worden. Ook zou hij medewerkers hebben afgekraakt door hun werk “totaal waardeloos” en “dramatisch” te noemen, al was dat volgens de onderzoeker niet erg genoeg om echt van wangedrag te spreken. Raab was het zelf niet eens met de bevindingen. Toch stapte hij op, omdat hij naar eigen zeggen niet anders kon.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende algemene verkiezingen zijn in het Verenigd Koninkrijk. De uiterlijke datum waarop de verkiezingen moeten worden gehouden is in januari 2025. De Britse premier Rishi Sunak zou echter mikken op verkiezingen in de herfst van 2024.