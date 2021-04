Britse oppositie eist onderzoek naar uitgaven premier Johnson voor verbouwing Downing Street-woonst

Johnsons voormalige rechterhand, Dominic Cummings, trok de integriteit van de premier deze week in twijfel met een blogpost op zijn website, waarin hij stelde dat Johnson de renovatie van diens woning in Downing Street wilde financieren met gedoneerd geld. De vroegere vertrouweling van Johnson stapte op in december na interne strubbelingen in Downing Street.



Een minister zei vrijdag dat Johnson de verbouwing “uit zijn eigen zak” heeft betaald, zonder daarbij te zeggen of de premier dat geld van iemand anders had gekregen.

‘Nood aan onafhankelijk onderzoek’

“We kennen de waarheid niet in de ruzie tussen twee zeer machtige mannen, die steeds meer geïnteresseerd lijken in wie er liegt, dan in de kern van de zaak”, zei Labour-parlementariër Jess Philips zondag tegen Sky News. “Wat we nodig hebben is een echt onafhankelijk onderzoek”, zei Philips. Labour gaat komende week dringende vragen over de kwestie stellen in het parlement, kondigde ze aan.

Volledig scherm Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van de Britse premier Boris Johnson. Hij verliet Downing Street in november. © AFP

Dyson

In een dergelijk onderzoek moet ook bekeken worden “of contracten per sms-bericht worden gegund, of kortingen op importbelasting per sms-bericht worden gegund, en of de premier zijn politieke vrienden gebruikt om aan geld te komen voor de verbouwing van zijn appartement”, vervolgde Philips, verwijzend naar de sms-correspondentie tussen Johnson en elektronicamagnaat James Dyson.

De BBC onthulde die correspondentie onlangs. James Dyson vroeg Johnson aan het begin van de coronapandemie per sms om gunstigere belastingvoorwaarden te “regelen” voor zijn medewerkers uit het buitenland die naar het Verenigd Koninkrijk kwamen om beademingsmachines te maken. “Ik regel het morgen”, sms’te Johnson toen terug. “We hebben jullie nodig.”

Er is een intern onderzoek gestart naar hoe de berichten tussen Johnson en de miljardair naar journalisten zijn gelekt, maar volgens bronnen uit Downing Street wordt er met de beschuldigende vinger gewezen naar Cummings. Die ontkent dat.

‘In overeenstemming met de regels’

De conservatieve regering ontkende zondag ook opnieuw alle beschuldigingen van malversaties. “De premier heeft de kosten van de renovatie van zijn appartement zelf gedekt, dat is allemaal duidelijk”, zei minister van Internationale Handel Liz Truss. Johnson heeft volgens haar “gedurende het hele proces in overeenstemming met de regels gehandeld”.

De kiescommissie, die toezicht houdt op schenkingen aan politieke partijen en hun uitgaven, heeft bevestigd dat zij de zaak al onderzoekt.

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson bij het verlaten vana Downing Street 10. © Photo News