Britse oorlogsveteraan ‘Captain Tom’ (100) getroffen door corona

De oorlogsveteraan heeft moeite met ademhalen en is opgenomen in het ziekenhuis, maar ligt niet op de afdeling intensieve zorgen, maakte zijn familie bekend aan Britse media. Moore had volgens zijn dochter de afgelopen weken te kampen met een longontsteking. Om die reden was hij ook nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

Rondjes in de tuin

‘Captain Tom’ baarde vorig jaar opzien door steunend op zijn rollator rondjes in zijn tuin te lopen en zo geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag, op 30 april, duizend pond op te halen. Maar dat liep wel even anders.

Met zijn actie wurmde hij zich moeiteloos in het hart van de Britten, die er een nieuwe nationale held bijkregen. Moore pakte zelfs de hele wereld in met zijn sponsortocht voor het zorgpersoneel. En de donaties, die bleven maar binnenstromen. Op zijn verjaardag zat Tom al aan liefst 30 miljoen pond (33 miljoen euro), en dat bedrag steeg daarna nog door. Nooit eerder zamelde een individu zoveel geld in Groot-Brittannië in, aldus nieuwszender Sky News.

Volledig scherm Wat begon als “een leuk lokaal initiatiefje” groeide uit tot een liefdadigheidswandeling die alle records brak. © EPA

You’ll Never Walk Alone

Ook deed de veteraan mee aan een cover van het nummer You’ll Never Walk Alone. De single werd opgenomen door zanger Michael Ball, de opbrengst ging naar hetzelfde goede doel waar Captain Tom zijn rondjes voor liep. De plaat haalde de eerste plaats in de Britse hitlijsten en dat zorgde ervoor dat Tom de oudste persoon werd die ooit een Britse nummer één had.

Ridder

Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen op zijn verjaardag als eerbetoon over zijn huis en hij heeft ook de eretitel van kolonel gekregen. De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn actie intussen zelfs tot ridder geslagen.

Maar wat Tom het meeste plezier gaf van al, waren die vele miljoenen voor de Britse National Health Service (NHS). “In de laatste oorlog waren het soldaten in uniform aan de frontlinie. Dit keer bestaat ons leger uit dokters en verpleegsters in uniformen”, zei hij eerder bij een Britse ochtendshow. Aan ziekenhuizen bedankten zorgverleners hem in tranen. Ze duimen nu mee dat hij het coronavirus kan overwinnen.

Lees ook: De eeuweling die 33 miljoen euro ophaalde met wandelingetjes in zijn tuin

Volledig scherm Moore tijdens zijn honderdste verjaardag toen er vliegtuigen van de Britse luchtmacht als eerbetoon over zijn huis vlogen. © EPA