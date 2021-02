Britse onderzoekers identificeren nieuwe “zorgwekkende” Bristol-variant

In Nederland heeft het pas écht gesneeuwd: sneeuw­storm Darcy zorgt lokaal voor tapijt van 30 centimeter

7 februari In Vlaanderen ligt op veel plaatsen een mooi laagje sneeuw, maar ondertussen kent Nederland de eerste sneeuwstorm in tien jaar. Enkele dorpen in het oosten zijn gedeeltelijk ingesneeuwd geraakt. Onder meer in Homoet (Gelderland) moeten er graafmachines aan te pas komen om auto’s uit te graven. Lokaal is de sneeuwlaag aangegroeid tot 30 centimeter.