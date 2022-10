Britse netbeheerder waarschuwt voor stroomonderbrekingen in de winter

De Britse netbeheerder National Grid Electricity System Operator (ESO) heeft donderdag gewaarschuwd voor stroomonderbrekingen in de winter. De Britten worden opgeroepen om energie te besparen. In een “onwaarschijnlijk scenario” zouden huishoudens en bedrijven te maken kunnen krijgen met geplande stroomonderbrekingen van drie uur om de stabiliteit van het netwerk te waarborgen. Belangrijke infrastructuur zoals ziekenhuizen zou zijn vrijgesteld.

Volgens het Britse persbureau PA wordt 43 procent van de elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd in gasgestookte centrales. Als er niet genoeg gas is, moet in het ergste geval de elektriciteit tijdelijk worden afgesloten. Groot-Brittannië heeft dit voor het laatst meegemaakt in de jaren zeventig als gevolg van de oliecrisis en stakingen van mijnwerkers in het land.

Frankrijk, België en Nederland

Netbeheerders in het Verenigd Koninkrijk maken zich zorgen dat er ook op het Europese vasteland een tekort aan gas is door de oorlog in Oekraïne. In de winter vertrouwt Groot-Brittannië op zijn buren om het indien van energie te voorzien. Naar verwachting zullen Frankrijk, België en Nederland dit jaar echter minder leveren. In het slechtste geval wil Groot-Brittannië twee kolencentrales weer in bedrijf nemen.

Gasopslag

De Britse regering had tot dusver geweigerd de mensen op te roepen om energie te besparen, met het argument dat de voorziening verzekerd is. Het land heeft echter nauwelijks gasopslag en is dus afhankelijk van wat er op de markt gebeurt. De netbeheerders hebben aanbevolen om apparaten met een hoog energieverbruik of elektrische auto’s ‘s nachts te gebruiken of op te laden. De consumenten zouden dan een goedkopere prijs moeten krijgen.

Een regeringswoordvoerder benadrukte donderdag dat het Verenigd Koninkrijk niet afhankelijk is van Russisch gas en toegang heeft tot zijn eigen gasreserves in de Noordzee, invoer uit Noorwegen en vloeibaar aardgas (lng), dat per schip in het land kan worden ingevoerd.

Dit eiland moet stroom uit Noordzee aan land brengen