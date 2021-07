Britse moordenaar die terrorist in Londen overmeesterde vervroegd vrij

Een moordenaar in Groot-Brittannië is vervroegd vrijgelaten, mede omdat hij bij een aanslag in 2019 in Londen een terrorist overmeesterde. Hij was in 2005 veroordeeld omdat hij met een hamer een man had doodgeslagen. Hij kan nu tien maanden eerder dan gepland vertrekken uit de gevangenis.