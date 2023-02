Britse moeder (45) al week spoorloos: “Alsof ze in rook is opgegaan”

In het Verenigd Koninkrijk wordt al een week gezocht naar de 45-jarige Nicola Bulley. De vrouw verdween spoorloos tijdens een wandeling met haar hond, nadat ze haar kinderen naar school had gebracht. Tot nu toe ontbreekt van haar elk spoor.

Nicola Bulley werd voor het laatst gezien op 27 januari in St Michael’s on Wyre, een dorpje in het noordwesten van Engeland. Ze had net haar twee dochters afgezet aan de schoolpoort en ging dan een eindje wandelen met haar hond Willow langs de Wyre-rivier. Daar werd ze omstreeks 8.45 uur voor het laatst gezien door een andere wandelaar met wie ze een praatje maakte.

Om 9 uur nam Bulley deel aan een conference call voor het werk vanaf een bankje aan de rivier. Haar camera en microfoon liet ze uit. Net voordien stuurde ze nog een sms’je naar een vriendin met de vraag om ergens in de loop van de volgende dagen af te spreken met de kinderen.

Maar toen haar hond Willow zo’n 25 minuten nadat ze voor het laatst werd gezien door de andere wandelaar alleen langs het wandelpad werd aangetroffen, werd alarm geslagen. Willow gedroeg zich zenuwachtig, sleepte haar harnas achter zich aan en was droog, een teken dat de hond zelf niet in het water was geweest. Bulley’s telefoon lag op een bankje met uitzicht op de rivier, nog steeds ingelogd in de conference call.

Duikers

Later die dag en in de daaropvolgende dagen namen honderden vrijwilligers deel aan een zoektocht naar de vermiste vrouw, maar voorlopig zonder enig succes. De politie vermoedt niet dat er kwaad opzet in het spel is, maar houdt voorlopig alle opties open.

Vandaag, op de zevende dag van de zoektocht, hebben agenten een stuk van de wandelroute afgespannen. Duikers doorzoeken de rivier op zoek naar stoffelijk overschot. Er wordt immers gevreesd dat Bulley in de rivier belandde en stroomafwaarts werd meegesleurd.

Quote Elk scenario loopt vast. Elke keer opnieuw. Paul Ansell, echtgenoot van Nicola Bulley

“We gaan nooit de hoop opgeven, maar nu is het alsof ze in rook is opgegaan. Het is gewoon krankzinnig”, zegt Paul Ansell, de echtgenoot van Nicola Bulley. Hij kan de verdwijning van zijn vouw niet vatten. “Elk scenario loopt vast. Elke keer opnieuw.”

De 44-jarige man concentreert momenteel op de zorg voor zijn dochters van zes en negen jaar oud. Zelf kan hij naar eigen zeggen amper nadenken. “Het enige dat we hiervan kunnen meenemen is het niveau van steun. Dat is buitengewoon”, zegt hij over de hulp die hij van vrienden en mensen uit de lokale gemeenschap krijgt. “Het geeft ons veel troost, te weten dat dit gebeurt. We hebben niets anders.”

