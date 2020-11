Britse moeder (42) doet alsof ze kanker heeft en verbrast 50.000 euro van weldoeners

Biden: “Beschamend dat Trump zijn verlies niet toegeeft”

10 november De Democraat Joe Biden zei in een toespraak in zijn woonplaats Wilmington (Delaware) dat niets de overgang naar een nieuwe regering in de VS zal tegenhouden gezien zijn overwinning bij de verkiezingen. “Amerika is terug”, aldus Biden, die het “beschamend” vindt dat Donald Trump zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen weigert toe te geven.