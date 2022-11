Britse ministerie van Defensie: “Rusland heeft het moeilijk nieuwe rekruten op te leiden”

Derde Belgische verdachte van klimaatac­tie bij ‘Meisje met de parel’ krijgt ook twee maanden cel: “Dit is niet wie ik echt ben”

De derde verdachte van de klimaatactie bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag is vandaag door de politierechter veroordeeld tot twee maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. Dat is dezelfde straf die de twee andere Belgische activisten gisteren ook al hadden gekregen. David Steeman betuigde vanmiddag spijt in de rechtbank. "Ik heb er spijt van omdat ik daarmee een grens heb overschreden. Dit is niet wie ik echt ben", zei hij. Zijn advocaat kondigde al aan beroep aan te tekenen.

4 november