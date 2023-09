Britse minister zegt sorry na grofgebekte oeps-uitbarsting op tv rond ‘betoncrisis’ scholen

De boze uitspraak van de minister ging over de zogenoemde ‘betoncrisis’ die momenteel voor heel wat ophef zorgt in het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten hebben een honderdtal scholen opdracht gegeven om gebouwen te sluiten vanwege zorgen over de veiligheid. In de scholen is de lichte betonsoort RAAC verwerkt. Die werd ooit gezien als wondermiddel, maar bleek een beperkte houdbaarheid te hebben van enkele decennia.

Excuses

Het was niet duidelijk op wie ze doelde, maar Keegan heeft aangegeven dat haar ministerie niet verantwoordelijk is voor het onderhoud van schoolgebouwen. De minister bood later excuses aan voor haar taalgebruik. “Dat was onnodig”, erkende ze. “De interviewer had me erg op de huid gezeten over waarom ik dit probleem niet had opgelost, dat al speelt sinds 1994.”