Britse minister vindt tegenhouden migrantenplan Rwanda schandalig

Aap in kogelvrij vest gedood bij schietpar­tij tussen Mexicaanse politie en criminelen

Bij een schietpartij tussen de politie en verdachte drugscriminelen in Mexico, is een spinaap door een kogel geraakt. Het dier - dat een in elkaar geknutseld kogelwerend vest droeg - was waarschijnlijk het huisdier van een van de elf gedode misdadigers, zo melden lokale media vrijdag op gezag van de procureur-generaal van de Mexicaanse deelstaat Mexico.

17 juni