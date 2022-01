Britse minister van Gezondheid roept op om "te leven met" het virus

"Het aantal personen op intensieve zorg is stabiel. Het gaat niet dezelfde weg op als vorig jaar in deze periode tijdens de alfagolf", gaf Sajid Javid aan in een opiniestuk in de ‘Daily Mail’. Het land verkeert "in een veel sterkere positie" dankzij de grootschalige boostercampagne. De regering besliste om geen nieuwe beperkingen in te voeren tijdens de eindejaarsfeesten, voegde hij eraan toe, in tegenstelling tot Schotland, Wales en Noord-Ierland. De minister gaf wel toe dat de gezondheidsdiensten de komende weken "onvermijdelijk" onder druk zullen komen te staan, door een "sterke stijging" van de ziekenhuisopnames.