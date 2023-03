Britse minister van Financiën verwacht geen recessie

Bejaarde koningspin­guïns uit Singapore krijgen op maat gemaakte lenzen om staar te verwijde­ren

In Singapore zijn er drie pinguïns die op maat gemaakte lenzen kregen in een operatie die een “mijlpaal in de dierengeneeskunde” markeert. In totaal zijn er zes oudere pinguïns in het Mundai Wildlife Reserve die de bijzondere operatie ondergingen.