Britse minister smalend omgedoopt tot ‘Kamikwasi’ vanwege zijn beleid

De nieuwe Britse minister van Financiën is nog geen maand aan de slag, en hij wordt al ‘Kamikwasi’ genoemd in plaats Kwasi Kwarteng, zoals hij echt heet. Die smalende bijnaam heeft hij te danken aan een roekeloze belastingverlaging die alleen de rijken ten goede zou komen.

Regering-Truss schrapt belastingverlaging voor allerrijksten:

Kwasi Kwarteng is sinds begin september minister van Financiën in de nieuwe conservatieve regering van de ook al niet onbesproken premier Liz Truss. In het kabinet van Boris Johnson was Kwasi Kwarteng minister van Economische Zaken.

Een van de eerste beleidsdaden als minister van Financiën was de voorstelling van een controversieel pakket met belastingverlagingen. Dat baseerde zich op de zogenaamde ‘trickle-down economics’. Het idee daarachter is dat als de rijken veel geld hebben, dat de rijkdom na verloop van tijd dan wel doorsijpelt tot bij de armen. Dat plan leidde meteen tot grote ongerustheid bij economen en zelfs paniek op de financiële markten. “Een historische gok”, luidde de kritiek. “De rijken worden rijker en de armen armer.”

Belastingverlaging afgevoerd

Het gevolg was een vernederende U-bocht van Brits premier Truss en minister ‘Kamikwasi’ waarbij de controversiële belastingverlaging voor de hoogste inkomens werd opgeborgen.

Zijn positie staat zo nog geen maand na zijn aantreden al stevig ter discussie. Of hij daar zelf ook van wakker ligt, valt te betwijfelen. Mensen die hem kennen, vertellen in ‘The Guardian’ dat Kwarteng, een zoon van Ghanese migranten, niet bezig is met wat anderen over hem denken. Volgens een van zijn medestanders is Kwarteng “een briljante geest en ongelooflijk intelligent, maar soms veel te direct”.

Getuige van hoe met premier Liz Truss en haar ‘Kwamikwasi’-minister de spot wordt gedreven, is alvast onderstaande cover van ‘The Economist’.

Volledig scherm © Twitter

Premier Liz Truss beloofde woensdag op de partijbijeenkomst van de Conservatieven het Verenigd Koninkrijk door “de storm” te loodsen. “Het zijn stormachtige dagen. We hebben samen gerouwd om de dood van koningin Elizabeth en bevinden ons nu in een nieuw tijdperk onder koning Charles. We hebben af te rekenen met een wereldwijde economische crisis als gevolg van de coronapandemie en Poetins verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. In deze moeilijke tijden, moeten we een tandje bijsteken. Ik ben vastberaden om het Verenigd Koninkrijk vooruit te stuwen, ons door de storm te loodsen en ons als natie sterker te maken”, aldus Truss.

Wie is Liz Truss, de nieuwe Britse premier?