Britse minister over mogelijk Europees exportverbod van AstraZeneca: “Contraproductief en zeer schadelijk”

Hij benadrukte het gezamenlijke karakter van de vaccinproductie, waarbij verschillende landen over de hele wereld betrokken zijn en waarschuwde dat een exportverbod “niet alleen de kansen van hun burgers op een passend vaccinatieprogramma in gevaar zou brengen, maar ook van veel andere landen in de wereld.”

De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren. Volgens de commissievoorzitter is in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 30 procent geleverd van de 90 miljoen doses die contractueel zijn overeengekomen. Tegelijkertijd voldeed AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle verplichtingen. Het vaccin is in dat land ontwikkeld, in samenwerking met de universiteit van Oxford.