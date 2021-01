Britse minister maakt zich grote zorgen over Zuid-Afrikaanse variant: “Nog besmettelijker dan Britse variant, niet zeker dat huidige vaccins zullen werken”

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Zuid-Afrika hebben de afgelopen maanden nieuwe varianten van het coronavirus ontdekt. In beide landen is het aantal besmettingen explosief gestegen. Maar de Zuid-Afrikaanse variant zou nog besmettelijker zijn dan de Britse variant.

“Dit is een heel erg groot probleem [...] en het is zelfs een groter probleem dan de nieuwe variant in het Verenigd Koninkrijk”, zei Hancock aan BBC Radio. “Ik maak me ongelooflijk veel zorgen over de Zuid-Afrikaanse variant, en daarom hebben we eerder al de actie ondernomen om het vliegverkeer vanuit Zuid-Afrika te beperken.”