Britse media: Sunak en Truss willen als premier omstreden uitzettingsdeal met Rwanda uitbreiden

Video toont hoe senator benen neemt bij bestorming Capitool terwijl hij net ervoor relschop­pers nog opstookte: parodieën niet bij te houden

Het comité dat de bestorming van het Amerikaanse Capitool onderzoekt, heeft beelden getoond waarop te zien is hoe de rechtse Republikeinse senator Josh Hawley op 6 januari 2021 de benen neemt nadat hij even daarvoor nog de relschoppers aanvuurde. De video zorgt voor hilariteit op sociale media, waar allerlei nummers onder de beelden worden gemonteerd: van ‘Sometimes (I Run)’ van Britney Spears tot ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush.

22 juli