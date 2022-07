Britse mededingingsautoriteit onderzoekt greenwashing bij ASOS, Boohoo en Asda

De Britse mededingingsautoriteit CMA begint een onderzoek naar de fastfashionmerken ASOS, Boohoo en George, onderdeel van de Britse supermarktketen Asda. De Competition and Markets Authority wil naar eigen zeggen "tot op de bodem" uitzoeken of de bedrijven met ecologische en duurzaamheidsclaims hun klanten misleiden en dus aan greenwashing doen. De waakhond zal tevens nagaan of ook andere Britse bedrijven onder de loep moeten genomen worden. Dat meldt de CMA vrijdag.

De CMA richtte in januari haar pijlen op de modesector, waaraan de Britten in 2020 nog jaarlijks 54 miljard pond spendeerden. Toen merkte de mededingingsautoriteit een bezorgdheid over mogelijk misleidende groene claims op. Zo creëerden sommige merken de indruk "dat hun producten duurzaam of beter voor het milieu waren (bijvoorbeeld door algemene beweringen over het gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe kledij) met weinig tot geen informatie over de basis voor die beweringen of over welke producten het ging", zegt de CMA in een persbericht.

Duurzame collecties

Nu gaat de CMA onderzoeken of de uitspraken die ASOS, Boohoo en George hanteren te algemeen en te vaag zijn en de indruk kunnen wekken dat bepaalde kledingcollecties ("Responsible edit" van ASOS, "Ready for the Future" van Boohoo en "George for Good”) milieuvriendelijker zijn dan ze in werkelijkheid zijn. De waakhond zal nagaan of de criteria die de merken hanteren om producten in zogenaamd duurzame collecties op te nemen, lager zijn dan de klanten verwachten. Ook zal de CMA uitpluizen of de informatie die de merken verspreiden over bepaalde producten en waar die artikelen vandaan komen, gebrekkig of zelfs mogelijk misleidend is.



Het begin

"Mensen die ‘groen’ willen kopen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ze niet misleid worden. Milieuvriendelijke en duurzame producten kunnen een rol spelen om de klimaatverandering aan te pakken, maar alleen als ze echt zijn", zegt CMA-directeur Sarah Cardell in de verklaring. "Als we merken dat deze bedrijven misleidende ecologische claims gebruiken, zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen - zo nodig via de rechtbanken." En daar blijft het niet bij. "Dit is nog maar het begin van ons werk in deze sector en alle modebedrijven zouden moeten opletten: kijk naar jullie eigen praktijken en zorg ervoor dat ze in overeenstemming zijn met de wet", waarschuwt Cardell.

ASOS, Boohoo en Asda hebben al aangegeven bereid te zijn mee te werken aan het onderzoek.

Uitstoot

Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties is de kledingindustrie verantwoordelijk voor een tiende van de wereldwijde koolstofdioxide-uitstoot. Dat is meer dan het internationale vluchtverkeer en de scheepvaart samen, schrijft Bloomberg. Bovendien komt een vijfde van de 300 miljoen ton plastic die wereldwijd elk jaar wordt geproduceerd voort uit de kledingindustrie.

