Britse marketingmanager vermoord na bezoek aan vriendin, verdachte agent ligt bewusteloos in zijn cel

Het lichaam dat eergisteren in een bosrijk gebied in Ashford (Kent) teruggevonden werd, is wel degelijk dat van marketingmanager Sarah Everard. Dat bevestigt de Britse politie. De verdwijningszaak leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een stevig debat omtrent de veiligheid van vrouwen op straat. Op sociale media delen heel wat dames hun eigen ervaringen en geven ze tips om gevaar zo veel mogelijk te vermijden.

Everard verdween op 3 maart in het zuiden van Londen. Ze werd om 21.30 uur voor het laatst gezien toen ze vanuit het huis van een vriendin naar haar eigen woning liep.

Hoofdverdachte voor de moord is Wayne Couzens. De 48-jarige politieagent werd eergisteren bewusteloos aangetroffen in zijn cel. De zware verwondingen aan zijn hoofd had hij naar alle waarschijnlijkheid zelf toegebracht. Na de nodige verzorging in een ziekenhuis zit hij nu weer achter tralies.

Volledig scherm Sarah Everard. © AFP

Openbare zedenschennis

Drie dagen voor de verdwijning van Everard zou Couzens ook zijn geslachtsdeel getoond hebben aan een werkneemster van een fastfoodrestaurant. Vorige dinsdag werd hij opgepakt op verdenking van ontvoering en moord. De doorbraak kwam er naar verluidt via beelden die de dashcam van een voorbijrijdende wagen toevallig maakte.

Couzens stond als agent onder meer in voor de bewaking van ambassades en de kerncentrale van Dungeness. Op de dag van de verdwijning was hij aan de slag bij de Amerikaanse ambassade in Nine Elms, een wijk in het zuidwesten van Londen.

Volledig scherm © REUTERS

Militaire tunnels

De man werkte ook parttime in de garage van zijn vader. Onder dat gebouw ligt een netwerk van militaire tunnels. Die worden nu voor alle zekerheid met man en macht uitgepluisd. De Oekraïense vrouw (38) van Couzens werd even gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid, maar is intussen weer voorwaardelijk vrijgelaten.

Vermoed wordt dat Couzens misbruik maakte van zijn functie om Everard in zijn auto te lokken. “Ze zou anders nooit zomaar vrijwillig in een auto stappen. Sarah was verstandig”, aldus haar oom in ‘The Sun’.

Volledig scherm © AP

Johnson: “Diep bedroefd”

De plek waar agenten de menselijke resten vonden, ligt op zowat 78 kilometer van de locatie waar Everard voor het laatst gezien werd. Dat Couzens tot moord in staat zou zijn, gaat er bij zijn schoonmoeder niet in. “Hij kan zoiets niet gedaan hebben. Hij is een geweldige familieman. Dit klinkt me gewoon te vreemd in de oren”, luidt het in ‘The Telegraph’.

De Britse premier Boris Johnson liet weten “geschokt en diep bedroefd” te zijn. “We moeten snel werken om alle antwoorden op deze gruwelijke misdaad te vinden”, vertelde hij. “Elke vrouw zou zich veilig moeten voelen om door onze straten te lopen, zonder angst voor intimidatie of geweld”, voegde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daar nog aan toe.

Volledig scherm © REUTERS

Wake

Duizenden vrouwen willen morgen een wake houden in het park waar Everard vlak voor haar verdwijning doorheen liep. Tijdens de bijeenkomst willen ze een minuut stilte houden voor alle vrouwen die door geweld om het leven gekomen zijn.

Het initiatief kreeg aanvankelijk groen licht, maar de politie vreest nu toch voor een overtreding van de coronaregels en waarschuwt voor hoge boetes. De organisatoren proberen het besluit alsnog bij de rechtbank aan te vechten. In korte tijd werd 43.000 euro euro ingezameld voor de juridische kosten.

Volledig scherm © Photo News