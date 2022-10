Britse marine onderzoekt beschuldigingen van seksuele intimidatie op duikboten: “Jij bent nummer zes op de verkrachtingslijst”

Verraden door gele onderbroek van Björn Borg: wie is professor Filip D. (63), die studente verkracht­te in Barcelona?

Tot op vandaag blijft KU Leuven-professor Filip D. (63) ontkennen dat hij een studente, die even oud is als één van zijn vijf kinderen, heeft verkracht. Het was hun moeder - óók professor en een internationale autoriteit - die aan de politie toegaf dat haar man wel degelijk een strakke gele onderbroek van Björn Borg had, precies zoals het slachtoffer tot in detail beschreef.

7:35