Britse majoor veroordeeld voor stelen tanks uit Brussels Legermuseum: “U moet zich schamen voor uw gedrag”

Een gepensioneerde Britse majoor is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het illegaal verkrijgen van legervoertuigen uit meerdere Europese musea. Uit het Belgisch legermuseum kon hij zo onder meer drie tanks bemachtigen. De rechter was niet mals voor de man: “U bent een schande”, klonk het.

Al sinds 2001 misleidde oud-officier Michael Whatley (65) de overheden in zowel Duitsland, België als Zweden. Door te beweren dat hij voor het ‘Household Cavalry Museum’ in Londen werkte, kon hij meer dan 20 militaire voertuigen en enkele historische wapens bemachtigen. Uit het ‘Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis’ in Brussel kon hij onder meer een Leopard 1A1-tank, een Gepard luchtafweerkanon en een HS20 Troop-transportvoertuig ‘meenemen’.

In werkelijkheid kwamen de stukken helemaal niet in een museum, maar in zijn eigen privécollectie terecht. Ook verkocht hij het legermateriaal door, en gebruikte het om andere voorwerpen te ruilen. Het was een oplettende Britse douanebeambte die in 2011 het bedrog uiteindelijk aan het licht bracht. Zij merkte dat het papierwerk voor de import van enkele historische ‘stukken’ niet klopte.

“Schamen”

Een Britse rechter noemde de acties van Whatley “een schande”, zo meldt de krant de Daily Mail: “Whatley misbruikte voor een lange periode zijn militaire rang en de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hij wist heel goed dat hij geen van deze voertuigen had kunnen bemachtigen als hij de waarheid had verteld over wat hij deed.”

“U staat hier voor de eerste keer, maar u zou zich moeten schamen voor uw gedrag”, gaat de rechter verder tegen Whatley. “Ik wil bovendien het effect dat uw acties hebben op het vertrouwen van het publiek in het leger niet minimaliseren. Ik kan me voorstellen dat u zich zichzelf niet langer majoor zult noemen. U hebt zichzelf die schande alleen maar aangedaan door uw eigen crimineel gedrag en uw hebzucht.”

De rechter veroordeelde de Brit vorige maand tot twee jaar cel met uitstel. Ook krijgt hij een boete van 1.500 pond (1.756 euro) en moet hij 150 uur onbetaald werk verrichten.

