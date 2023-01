Britse magazijnmedewerkers Amazon staken om loon

Minister Kitir bezoekt allereer­ste vakbond Amazon in marge van VN-top New York

In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir (Vooruit) dinsdag de allereerste vakbond bij een Amerikaans magazijn van Amazon opgezocht. Een half jaar na de historische syndicale doorbraak probeert de online gigant de erkenning echter nog steeds tegen te houden. "Heel bizar om vast te stellen dat een vakbond in vraag wordt gesteld."

