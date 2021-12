Britse leraar beweert dat Robin Hood in Sheffield is geboren, aartsrivaal van Nottingham

Nottinghamshire en het aangrenzende South Yorkshire claimen beide al langer de herkomst van de Engelse volksheld Robin Hood. De Britse leraar Dan Eaton beweert nu in een nieuw boek dat hij bij zijn school in Sheffield de geboorteplek van Robin Hood heeft ontdekt. Dat zou betekenen dat de legendarische bandiet van South Yorkshire afkomstig is. Maar daar kunnen ze zestig kilometer verderop in Nottingham, waar hij rondzwierf in de bossen, niet mee lachen.

Dan Eaton ontdekte achter de speelplaats van de basisschool van Loxley in Sheffield een markeringssteen en een gebeeldhouwd kruis, die volgens hem het geboortehuis van Robin Hood aanduiden. Dat schrijft hij in een nieuw boek ‘Reclaiming Robin Hood’ (‘Robin Hood terugeisen’), mee gesponsord door de stad Sheffield, als onderdeel van de campagne om ‘Robin Hood weer thuis te brengen’.

Volgens het boek hebben middeleeuwse legendes het over Hallamshire — zoals Sheffield toen heette — als de geboorteplaats van Robin Hood. Bovendien zijn er oude documenten opgedoken die verwijzen naar de held als ‘Robin van Loxley’, die geboren is in Little Haggas Croft in Loxley rond 1160, zegt Dan Eatons co-auteur, David Clarke van de Sheffield Hallam University. “Loxley in Hallamshire komt in twee historische bronnen uit het begin van de 17de eeuw naar voren als de geboorteplaats van Robin”, aldus Clarke. Sheffield heeft nu plannen om, zoals Nottingham, ook in Loxley een standbeeld van de jonge Robin Hood te zetten om meer toeristen naar Sheffield te lokken rond de legendarische figuur.

In Nottingham, dat Robin Hood ook al sinds mensenheugenis claimt als één van hen, moeten ze niet weten van het nieuwe boek. De huidige sheriff van Nottingham, Merlita Bryan, zegt in een reactie: “Robin Hood komt zo veel uit Sheffield als Jarvis Cocker uit Nottingham komt. Iedereen weet dat zijn aartsrivaal niet de sheriff van Sheffield was.” Ze verwijst zo laconiek naar de Britse zanger van Pulp, Jarvis Cocker, geboren en getogen in Sheffield, en daarnaast ook naar de sheriff van Nottingham die volgens de overlevering de aartsrivaal van Robin Hood was en dus niet de sheriff van Sheffield. “We snappen het wel, Yorkshire wil ook een deel van de legende”, voegt Bryan eraan toe. “We hadden in het verleden al gelijkaardige claims van Kent, Wales en andere plaatsen, maar iedereen weet echt wel dat hij van Nottingham was”, klinkt het vastberaden.

Een andere bewering in het boek over de legendarische dief die stal van de rijken om aan de armen te geven is dat hij rond 1247 zou zijn vermoord. Hij zou de veilige bossen van Sherwood Forest verlaten hebben om te gaan herstellen bij de zusters van het klooster van Kirklees in Yorkshire. De kloosteroverste daar was de minnares van één van Robin Hoods vijanden en zij zou een ader van de volksheld hebben opengesneden, terwijl ze deed alsof ze hem aan het behandelen was.

