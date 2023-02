Britse landbouwers waarschuwen: huidige tekorten slechts "topje van de ijsberg”

Lokale handelaars getuigen over prijzenoor­log: waarom betaal je bij hen een pak meer voor je kaas?

Door de inflatie hebben heel wat supermarkten hun prijzen noodgedwongen moeten verhogen. Maar hoe zit dat voor de kleine handelaar, voor wie de concurrentie sowieso al bikkelhard is? Op welke manier kunnen zij zich nog onderscheiden? Femke van slagerij Dieltjens-Maes uit Ranst vertelt hoe zij zich staande proberen te houden in deze prijzenoorlog, econoom Pierre-Alexandre Billiet van retailspecialist Gondola zet in perspectief.