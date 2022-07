Britse kranten vernietigend voor Johnson: "Wanhopige, waanzinnige premier klampt zich vast aan de macht”

Het vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van topman Chris Pincher zou wel eens het schandaal te veel kunnen worden voor de Britse premier. Het feit dat Johnson hem benoemde en beschermde terwijl hij op de hoogte was van eerdere incidenten met de man, heeft een heuse rel binnen de Conservatieve partij veroorzaakt. Steeds meer partijleden roepen op tot zijn aftreding, maar Johnson zelf wil voorlopig van geen wijken weten.

“Je zal je handen in bloed moeten dopen om van me af te raken”, quote tabloid ‘The Sun’ de uitdagende boodschap van de Britse premier aan het adres van de tegenstanders binnen zijn partij. Een “belangrijke bondgenoot” van de premier herhaalt in de krant het officiële standpunt van Downing Street dat de “rebellen” de “wil van het volk” naast zich zullen moeten neerleggen als ze Johnson weg willen.

Volgens ‘Daily Mail’ - een andere tabloid - heeft Johnson af te rekenen met een heuse “muiterij” binnen zijn partij, en ook hier ligt de focus op het feit dat hij niet wil opstappen. De krant omschrijft wat nu gebeurt als “de strijd om de ziel van de Conservatieve partij” en gebruikt termen als “complotteren” en “vergif”. In een column wordt duidelijk gesteld dat het doek nu definitief moet vallen voor Johnson en dat hij moet vertrekken “voor zijn eigen goed, voor het goed van de partij en het goed van het land”.

‘Metro’ en ‘Daily Mirror’ zeggen dat zelfs in de grote kop op de voorpagina: “Zorg dat de exit er komt, Boris” en “Zorg gewoon dat de exit er komt” schrijven ze respectievelijk. Dat is een verwijzing naar een favoriete uitspraak van de premier over de brexit.

Ook voor ‘The Telegraph’ is het een uitgemaakte zaak: Johnson moet de eer aan zichzelf houden. “Dodelijk gewonde premier gaat in tegen eis van zijn kabinet dat hij vertrekt”, klinkt het daar. In een analyse klinkt het dat Johnson de waarden van zijn partij verraden heeft. “De kritiek gaat dus niet alleen over het feit dat hij zijn beloftes niet kan waarmaken en zijn gebrek aan inzicht. Of zijn karakter en zijn competentie.”

Dezelfde foto in ‘The Times’, waarop Johnson te zien is met opeengeklemde tanden en gebalde vuisten. “Johnson vecht voor zijn leven”, klinkt het daar. In de krant wordt luidop uitgekeken naar een “serieuzere” bewoner voor Downing Street 10 “die de waardigheid en het zelfrespect van het land en de regering herstelt”. En niet langer iemand die “vooral bezig is met zijn eigen persoonlijke belangen”.

Een andere kwaliteitskrant ‘The Guardian’ noemt Johnson “wanhopig” en “waanzinnig” en legt opnieuw de klemtoon op het feit dat de premier zich “vastklampt” aan de macht. Dat terwijl veel mensen binnen de partij volop aan het nadenken zijn over wie hem moet opvolgen.

