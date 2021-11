Britse koningin spreekt wereldleiders toe op klimaattop: “Het is tijd voor actie”

ONZE OPINIE. We willen het klimaat redden, maar je kan in dit land amper je fiets meenemen op de trein

Voor de folklore mag ook België aanschuiven op de klimaattop die dit weekend in Glasgow van start is gegaan. Uiteraard konden we er niet helemaal ontbreken. Maar je vraagt je wel af of op zijn minst een deel van de ministers en tientallen beleidsmedewerkers hun tijd niet beter kunnen besteden. We debatteren mee over een wereldwijde stop op steenkoolcentrales, en pochen met onze plannen voor windmolens op zee, maar je kan in dit land nauwelijks je fiets meenemen op de trein. Misschien moeten we eens beginnen met de basics.

18:16