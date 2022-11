Britse koerier (49) dood aangetroffen door collega’s in bestelwagen: hij werkte tot 14 uur per dag

Frankrijk Vrouw (34) verkracht op spoed­dienst van ziekenhuis in Parijs nadat 22-jarige verdachte kamer binnen­dringt

In Parijs is een 34-jarige vrouw verkracht op de spoeddienst van een ziekenhuis. De vrouw kreeg medische hulp nadat ze ‘s avonds in elkaar was gezakt aan een bar in de Franse hoofdstad. Een onbekende man, die het slachtoffer eerder die avond al had lastiggevallen, drong samen met haar het ziekenhuis binnen en verkrachtte de vrouw terwijl ze in haar ziekenhuisbed lag. Het slachtoffer heeft nu een klacht tegen het ziekenhuis ingediend.

