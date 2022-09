Britse klimaatscepticus Rees-Mogg aangesteld tot staatssecretaris voor Energie

Rees-Mogg, die de bijnaam “de eerbiedwaardige heer uit de 18e eeuw” heeft omwille van zijn chique stijl en typische pakken met dubbele knopenrij, heeft dinsdag de leiding gekregen over het Ministerie van Zaken, Energie en Industriestrategie, dat verantwoordelijk is voor de regeringsstrategie inzake klimaatverandering.

In het verleden heeft Rees-Mogg zich kritisch geuit over “klimaatalarmisme” en stelde hij dat de mensheid zich moet aanpassen aan de klimaatverandering in plaats van deze te beperken. Het streven naar netto-nulemissies ligt volgens hem aan de basis van de hoge energieprijzen.

De nieuwe premier Liz Truss steunt de juridisch bindende doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 tot nul terug te brengen, maar is voorstander van het schrappen van groene heffingen en is bereid om fracking weer toe staan als er voldoende lokale steun is.

Na zijn aanstelling liet Rees-Mogg weten dat hij er een prioriteit van maakt om mensen hulp te bieden bij hun fors hogere energierekeningen. De regering zal binnenkort met een pakket maatregelen komen om het volk te helpen, klinkt het.

Nood aan standvastig beleid

Een omstreden kwestie waar Rees-Mogg voor staat, is het uitwerken van een duidelijk, standvastig beleid voor het bedrijfsleven. Opeenvolgende conservatieve regeringen hebben de voorbije jaren immers energie- en industriestrategieën uitgewerkt die slechts een paar jaar later weer werden afgevoerd.

De Industriële Strategie van 2017, die van Groot-Brittannië de meest innovatieve economie ter wereld moest maken, werd in 2021 afgeschaft door Rees-Moggs voorganger Kwasi Kwarteng, die het een “pudding zonder thema” noemde.

Quote Rees-Mogg heeft meer voeling met de indu­striële revolutie dan met de digitale revolutie criticus

Britse zakenleiders vertelden aan Reuters dat ze nood hebben aan zekerheid vooraleer ze zich aan investeringen wagen en zegden skeptisch te zijn dat Rees-Mogg die zekerheid kan bieden. Een van hen stelde dat Rees-Mogg, die zichzelf het imago van een Britse gentleman aanmeet, “meer voeling heeft met de industriële revolutie dan met de digitale revolutie”.

Levensloop

Rees-Mogg is de zoon van een voormalige redacteur van de krant The Times. Hij werd grootgebracht door zijn nanny, die nu voor zijn zes kinderen zorgt. Hij studeerde aan Eton, een exclusieve privéschool, en ging vervolgens naar Oxford, waar hij geschiedenis studeerde.

Rees-Mogg trad in 1991 in dienst bij J. Rothschild Investment Management, waar hij zich concentreerde op opkomende markten, en werkte later in Hongkong. Daarna richtte hij zijn eigen vermogensbeheerbedrijf op.

In 2010 ging hij in de politiek en lobbyde hij voor de Brexit. In 2019 kreeg hij zijn eerste ministerspost en werd hij benoemd tot leider van het Lagerhuis. In de regering van Boris Johnson trad hij op als staatssecretaris voor brexitkansen en regeringsefficiëntie.