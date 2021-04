Britse kiescommissie start onderzoek na rel over luxueuze renovatie appartement Boris Johnson

Showbizz Van een knuffel met de Queen tot braken op de Japanse premier: dit waren de grootste diplomatie­ke blunders ooit

25 april Een stoelincident is talk of the town in Brussel: de EU staat op haar achterste poten omdat Ursula von der Leyen niet naast president Erdogan mocht zitten. Diplomatieke blunders - al dan niet bewust gepleegd - zijn van alle tijden. Van Berlusconi die onder de indruk is van Obama’s ‘gebruind teintje' tot per ongeluk flirten met Angela Merkel. Grappig, pijnlijk of gewoonweg dom: we zetten de meest legendarische op een rij.